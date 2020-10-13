Старейшая площадь Ванино преобразилась

В портовом поселке Ванино в Хабаровском крае преобразилась старейшая площадь Маяковского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объект открыли после реконструкции.

Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На реставрацию потратили 6 миллионов рублей, около 4 миллионов рублей из них поселение получило из федерального и краевого бюджетов.

На площади Маяковского уложили новый асфальт и брусчатку. Территорию также огородили заграждением из полусфер, рядом разместили парковку. На площади появились новые скамейки, вазоны для цветов, растения в них муниципалитет посадит весной. Местный сквер по нацпроекту привели в порядок, оборудован детский городок и появился арт-объект «Сердце».

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.