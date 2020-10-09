В Кузбассе благоустроили больше дворов за счет экономии

В Кузбассе подрядчики завершили благоустройство 360 дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщили ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса, за счет экономии на торгах объемы ремонтных работ в этом году удалось увеличить на 20 процентов.

Все проекты по благоустройству согласовывались с местными жителями. В этом году приоритеты были отданы расширению дворовых проездов, устройству дополнительных парковочных мест, замене дорожного покрытия.

В программу капремонта попали также большие дворовые территории, которые объединяют пространство между несколькими многоэтажками.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.