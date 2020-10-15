На проблемное жилье в Приморье выделят 1,2 миллиарда рублей

Правительство России выделит 1,2 миллиарда рублей, чтобы достроить 11 многоквартирных домов в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, средства направят в течение ближайшего месяца. Мишустин отметил, что это позволит ввести в эксплуатацию не менее 100 тысяч квадратных метров жилья, обеспечить жилплощадью тех, кто уже внес немалые деньги, взяв ипотеку, но своих квартир так и не дождался.

Премьер-министр также сообщил, что шесть проблемных многоквартирных домов в Приморье уже были достроены при поддержке государства. Жилье получили около 800 семей.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.