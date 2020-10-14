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В Хабаровске выбрали 40 перспективных площадок для строительства жилья

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Власти Хабаровска, на долю которого приходится около 67 процентов общего объема ввода жилья в регионе, сформировали более 40 площадок для строительства новых домов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ближайшие несколько лет активно строить жилые дома будут в микрорайоне «Ореховая сопка» в северной части Хабаровска, площадки которого распределены между крупными застройщиками. Планируется возвести около миллиона квадратных метров жилья.

Определены и другие перспективные территории под строительство около двух миллионов квадратных метров жилья. Это 6-7 микрорайоны, территории в районе улицы Аэродромной и переулка Брянский. Всего муниципалитет определил 42 площадки под перспективные стройки.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.

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