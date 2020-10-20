Бюджет программы расселения аварийного жилья сократили на 26 миллиардов рублей

Финансирование программы переселения россиян из аварийного жилья сокращается почти на 26 миллиардов рублей до конца 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе говорится, что субсидии Фонду содействия реформированию ЖКХ в виде имущественных взносов РФ на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в 2019-2024 годах сокращаются с 431,94 миллиарда рублей до 406,186 миллиарда рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.