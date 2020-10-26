В Верхнем Тагиле открыли благоустроенную набережную

В Верхнем Тагиле открыли городскую набережную, благоустроенную в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы завершили с годовым опережением, указано на сайте правительства Свердловской области.

«Мы смотрим на эту красоту и душа радуется. Я коренная тагильчанка и ещё помню, как когда-то на этом месте были танцплощадка, яхт-клуб и люди всегда приходили сюда отдыхать. Потом все постепенно пришло в упадок. И вот сейчас нашу набережную не просто восстановили, а сделали ее еще лучше. На ней с удовольствием будут проводить время и взрослые, и дети», — приводятся в тексте слова председателя городского Совета ветеранов Ирины Агаповой.

Отмечается, что концепция благоустройства разрабатывалась вместе с горожанами, депутатами, общественными организациями и бизнес-сообществом. Общественная территория также получила новое название — Набережная огней.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.