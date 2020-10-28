Около тысячи семей в Кировской области получили льготную ипотеку

В Кировской области 941 семья с детьми получила ипотечный кредит с государственной поддержкой в период с января 2018 года, когда начала действовать программа субсидирования ипотеки для россиян, в семьях которых родился второй и последующие дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра социального развития региона Ольгу Шулятьеву.

По ее словам, с января 2018 года ипотеку с государственной поддержкой одобрили 1271 семье, выдан 941 кредит. Семьи с двумя детьми получили 758 кредитов; с тремя и более — 183 кредита. За третий квартала 2020 года выдано 422 ипотечных кредита, тогда как за этот же период 2019 года — 345 кредитов.

Программа действует по 31 декабря 2022 года. Семьи, оформившие займ на покупку жилья, выплачивают не более 6 процентов ставки ипотечного кредита, остальную часть погашает государство.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.