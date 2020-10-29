В России допустили продление программы льготной ипотеки

Не исключено, что программа льготной ипотеки под 6,5 процента будет снова продлена. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

По его словам, ожидается, что под программу будет привлечено не меньше 600 миллиардов рублей, и она и дальше будет пользоваться большим спросом. «И мы ближе к июлю, посмотрев, какой интерес к программе, объем, ставка Центробанка на тот момент, уже будем смотреть вопросы ее дальнейшего продления или какие-то другие формы», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер сообщил, что льготную ипотеку получили уже 250 тысяч человек, по программе привлечено порядка 650 миллиардов рублей.

Ранее правительство продлило программу до 1 июля 2021 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет 1 066,2 миллиарда рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.