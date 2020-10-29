Россиянам с детьми выделят миллиарды рублей на погашение ипотеки

Российские власти выделят в общей сложности 5,5 миллиарда рублей «ипотечных» денег семьям, где с 2019 года родились третий и последующие дети. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Средства будут направлены на полное или частичное погашение ипотеки, оформленной такими семьями. «Родители могут получить 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», — сказал Мишустин на совещании правительства.

В сентябре в Сбербанке спрогнозировали удешевление ипотеки. Глава кредитной организации Герман Греф заявил, что ставки по жилищным кредитам в России продолжат сокращаться, если Центробанк примет решение об очередном снижении ключевой ставки.

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