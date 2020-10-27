Льготную ипотеку продлили в России

Российское правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

«Программа льготной ипотеки стартовала 17 апреля и первоначально была рассчитана на срок до 1 ноября, — говорится в пояснительной записке к постановлению. — Сейчас на нее приходится более 90 процентов всех кредитов, которые граждане берут на приобретение жилья в новостройках. За прошедшие полгода было выдано более 230 тысяч кредитов на 669 миллиардов рублей. Рекордным месяцем оказался сентябрь, когда более 60 тысяч семей смогли получить ипотеку».

По оценке правительства, продление программы позволит выдать еще 600 тысяч кредитов на 1,8 миллиарда рублей. Из них 152 тысячи может быть выдано до конца 2020 года.

Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей.

Некоторые эксперты считают программу катализатором развития ипотечного кризиса, так как она обеспечивает рост количества и доли заемщиков с низкими финансовыми возможностями.

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