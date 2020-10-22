В России пообещали не допустить роста цен на жилье

Недопущение роста цен на жилую недвижимость в связи с продлением программы льготной ипотеки — одна из приоритетных задач в строительной отрасли на ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя, передает РИА Новости.

По словам чиновника, после продления программы необходимо не только обеспечить максимальный объем предложения жилья, но и не допустить роста цен на него. Кроме того, Хуснуллин отметил необходимость модернизации законодательства в строительной сфере и снижения числа административных барьеров для застройщиков.

О том, что льготная ипотека под 6,5 процента годовых будет продлена до июля 2021-го, 22 октября заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что программа, которая изначально была рассчитана до 1 ноября 2020 года, «хорошо себя зарекомендовала» и многим семьям дала возможность приобрести собственное жилье.

Ранее в октябре экономист Сергей Хестанов предупредил, что в России сформировалась идеальная ситуация для развития ипотечного кризиса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спустя несколько дней заявил, что власти не допустят возникновения ипотечного пузыря.

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