России предрекли ипотечный кризис

В России сформировалась идеальная ситуация для развития ипотечного кризиса. Он может начаться из-за растущих объемов выдачи кредитов, падения реальных доходов населения и роста цен на жилье, рассказал «Ведомостям» доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Как отметил эксперт, ипотечных кризисов в России до сих пор не было, «но всегда что-то бывает в первый раз». «В 1998 году практически не было ипотеки, в 2008-м была только лайт-версия нынешнего ипотечного рынка, — пояснил Хестанов. — Уже через год-два рынок может отреагировать на нынешнюю ситуацию первым российским ипотечным кризисом».

Одним из главных рисковых факторов эксперт назвал активное развитие дешевой ипотеки. По его словам, в настоящее время оформить кредит на покупку жилья могут даже те, кто имеет минимум сбережений, или не имеет их вовсе — многие берут потребительские займы на первоначальный взнос. «Именно эти заемщики станут проблемными при малейшем экономическом шторме», — предрек Хестанов.

Он указал, что России предстоит пережить вторую волну «коронакризиса», и многие потеряют работу и часть доходов. Вероятность того, что проблемы с выплатой ипотеки станут массовыми, Хестанов считает очень высокой.

Ранее, в сентябре, угрозу возникновения ипотечного кризиса оценил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Он заявил, что российский рынок ипотеки не перегрет и на нем нет «пузыря».

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