Названы страны с реактивно дорожающим жильем

Россия заняла 14-е место в списке стран с быстрорастущими ценами на жилую недвижимость, переместившись за год на пять позиций вверх. Лидером рейтинга стала Турция, где жилье по итогам второго квартала 2020-го подорожало более чем на четверть. Материалы соответствующего исследования, подготовленного компанией Knight Frank, есть в распоряжении «Ленты.ру».

Второе место списка занял Люксембург с динамикой роста в 14 процентов, третье — Литва (плюс 12,4 процента). В топ-10 стран с реактивно дорожающим жильем также попали (в порядке убывания позиции в рейтинге): Эстония, Польша, Словакия, Украина, Чехия, Латвия и Хорватия. Среди стран, где по итогам второго квартала зафиксировано снижение цен, аналитики называют Гонконг, Мальту, Индию, Финляндию и Марокко.

«Несмотря на события 2020 года, в том числе экономические последствия пандемии, мы видим рост цен на жилую недвижимость в большинстве крупных городов России, — отмечают эксперты. — Среди причин такой динамики можно отметить повышенный спрос, связанный с внедрением программы льготной ипотеки, а также увеличение числа частных инвесторов — физических лиц, которые решили использовать средства, размещенные на депозитах, для вложения в покупку жилой недвижимости».

Ранее в октябре России предрекли бум спроса на жилье из-за падения рубля. По мнению экспертов, зависимость отечественного рынка недвижимости от курсов валют сохраняется.

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