Для россиян решили снизить налог на недвижимость

Россияне смогут снизить налог на недвижимость на 20-30 процентов. Так, в личный кабинет на госуслугах предложили рассылать предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки, пишут «Известия».

По информации издания, изменения позволят до выставления налога оспаривать результаты переоценки. Инициативу Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил вице-премьеру Виктории Абрамченко. Кроме того, предложение поддержали в Общественной палате России, Совете по оценочной деятельности при МЭР, а также в Палате налоговых консультантов.

Сейчас предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту и людям сложно найти в таком объеме информации свою квартиру. При этом оспорить предварительную оценку намеого проще, чем окончательную, сообщили эксперты.

Как правило, стоимость завышается на 20-30 процентов и обычно касается частных домов и земельных участков, сказал председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. В случае снижения переоцененной стоимости пропорционально можно уменьшить сумму налога, пояснил вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев.

В августе сообщалось, что россиян, реализовавших в 2020 году жилую недвижимость экономкласса, могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По задумке авторов идеи, НДФЛ не будут платить те, кто непосредственно после продажи — в этом же году — приобретет новую квартиру на рынке новостроек, или же в течение года с момента продажи квартиры экономкласса приобретет другую в рамках государственных льготных ипотечных программ.

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