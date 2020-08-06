В России задумали временно отменить налог при продаже жилья

Россиян, реализовавших в 2020 году жилую недвижимость экономкласса, могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующее обращение Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в Минстрой и Минэкономразвития, пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

По задумке авторов идеи, НДФЛ не будут платить те, кто непосредственно после продажи — в этом же году — приобретет новую квартиру на рынке новостроек, или же в течение года с момента продажи квартиры экономкласса приобретет другую в рамках государственных льготных ипотечных программ.

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В настоящее время при продаже жилья стоимостью более миллиона рублей гражданин обязан платить подоходный налог в размере 13 процентов от полученной прибыли. НДФЛ взимается с разницы между ценой покупки квартиры и последующей продажи. Чтобы не платить налог, нужно не перепродавать жилье в течение пяти лет. Предполагается, что временная отмена налога стимулирует активность на рынке недвижимости.

В Минстрое «Известиям» заявили, что предложение ОНФ находится вне компетенции ведомства, поэтому после получения письма оно будет переадресовано в Минфин. В Минфине сообщили, что пока документ в ведомство не поступал.

Ранее в августе стало известно, что фракция ЛДПР разработала законопроект о смягчении налога на проценты по банковским вкладам. Согласно нынешней версии закона, с 1 января 2021 года НДФЛ в размере 13 процентов взимается с процентов по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 миллиона рублей. В ЛДПР предлагают поднять планку до 5 миллионов рублей.

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