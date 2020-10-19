Российских ипотечников предупредили о высоком риске потери жилья

Многие российские ипотечники могут в перспективе лишиться приобретенного в кредит жилья, заявил агентству URA.RU экономист Константин Юрченко. Риск потери квартир высок из-за нестабильной ситуации в экономике, обусловленной пандемией коронавируса, уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что риск остаться без жилья есть у каждого, кто взял ипотеку. Он отметил, что Центробанк ранее рекомендовал банкирам «проявить максимум лояльности» по отношению к заемщикам, но отношения между банком и ипотечником все равно определяются заключенным кредитным договором. «И в соответствии с пунктами этого договора ситуация, когда за невозможность оплатить ипотеку банк отнимет квартиру, возможна», — предупредил Юрченко.

Еще весной банки более охотно, чем раньше, шли на реструктуризацию долгов, отметил эксперт. Но эту ситуацию во многом изменило введение льготной ипотеки. Юрченко указал, что ранее жилищные кредиты не были массовым продуктом, а теперь появился риск того, что среднее качество ипотеки снизится. «Но все по-прежнему в руках банков», — резюмировал эксперт.

Ранее в октябре стало известно, что совокупный объем «плохих» ипотечных кредитов в России к осени 2020-го достиг 76,68 миллиарда рублей, увеличившись почти на 5 процентов за год. На первичный рынок приходится 22 процента просроченных займов.

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