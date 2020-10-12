Банкир перечислил способы накопить на первый взнос по ипотеке

Глава Росбанка Илья Поляков в интервью РИА Новостиперечислил способы накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

Банкир отметил, что одно из главных препятствий для получения ипотеки — отсутствие первоначального взноса. Он посоветовал откладывать деньги на банковский депозит с капитализацией процентов так, будто кредит вам уже дали — около 30 тысяч рублей в месяц. Однако у такого способа есть минус — за это время жилье может подорожать.

Поляков также назвал несколько способов для формирования первого ипотечного взноса. В частности, за счет программ материнского семейного капитала или в рамках региональных пилотных проектов за счет жилищных сбережений. Банкир обратил внимание на то, что банки разрабатывают собственные программы, стимулирующие накопление первоначального взноса. Кроме того, можно получить кредит под залог уже имеющейся недвижимости.

При этом глава банка подчеркнул, что различные способы накопления сопровождаются разного рода рисками. Например, когда первичный энтузиазм может пропасть, а отложенная сумма уже будет достаточно большой, может возникнуть желание потратить ее на что-то другое. Поляков посоветовал на этот случай создать резерв для непредвиденных расходов и стараться не превышать его пределы.

Помимо этого, банкир указал, что не следует заниматься финансовыми инвестициями, если вы не профессиональный инвестор или брокер, поэтому не стоит пытаться накопить на первоначальный взнос таким способом.

Ранее глава пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских раскрыл способ сэкономить на ипотеке. По его словам, из-за разницы между процентом по ипотеке и ставкой рефинансирования возможность сэкономить есть у тех, кто приобрел жилье до появления льготной ипотеки.