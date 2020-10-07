ЦБ отреагировал на заявления о кризисе на рынке ипотеки

Центробанк отреагировал на заявления о назревающем ипотечном кризисе в России. По мнению регулятора, рисков возникновения пузырей на отдельных региональных рынках из-за программы льготной ипотеки не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС.

Заметная часть жилищных кредитов по-прежнему выдается на стандартных условиях, говорится в аналитической записке ЦБ. Лидерами по выдаче льготной ипотеки остаются Москва и Санкт-Петербург.

Однако в Банке России подчеркнули, что сохраняется влияние на ситуацию таких факторов, как динамика доходов населения и особенности демографии.

Ранее доцент РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что в стране сформировалась идеальная ситуация для развития ипотечного кризиса, которого в России до сих пор не было. Он может начаться из-за растущих объемов выдачи кредитов, падения реальных доходов населения и роста цен на жилье, считает эксперт.

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