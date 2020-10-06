Российский миллиардер взял ипотеку под самую дорогую недвижимость Нью-Йорка

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев взял ипотеку на 42,5 миллиона долларов (3,4 миллиарда рублей) от JPMorgan под свой пентхаус в Нью-Йорке. Такая схема позволит использовать недвижимость более выгодно, пишет Bloomberg.

С июня 2020 года квартира Рыболовлева имеет дополнительную «опцию», которая доступна только для богачей — сверхразмерная ипотека по ставке 2,9 процента. Ежемесячный платеж в таком случае равняется примерно 177 тысячам долларов (14 миллионов рублей). Банки все чаще предоставляют своим самым ценным клиентам подобные кредиты. Это позволяет им получить доступ к «дешевым деньгам», чтобы в дальнейшем инвестировать средства в фондовые рынки и криптовалюты.

Недвижимость миллиардера находится на Манхэттене по адресу 15 Central Park West. 35-этажная высотка является одним из самых престижных жилых комплексов города, а также одной из его самых дорогих локаций. Лот площадью 626,5 квадратного метра отличается круговой террасой и «сногсшибательным видом».

Рыболовлев купил жилье около 10 лет назад для своей дочери Екатерины. Пентхаус стоит 88 миллионов долларов (семь миллиардов рублей). Семья попыталась продать его несколько лет спустя (тогда цены на сверхдорогую недвижимость в городе начали падать), но затем передумала и решила использовать более выгодно. До этого квартира принадлежала американскому банкиру и бывшему исполнительному директору Citigroup Сэнди Вейлу. Сам Рыболовлев отказался от комментариев журналистам.

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