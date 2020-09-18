В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру Рокфеллера

В Нью-Йорке на одной из самых дорогих улиц мира, Пятой авеню, выставили на продажу квартиру семьи Рокфеллеров. Ее стоимость оценивают в 11,5 миллиона долларов (863,5 миллиона рублей). Об этом пишет Bloomberg.

Недвижимость в доме 812 принадлежала вице-президенту США Нельсону Рокфеллеру, который занимал свой пост в 70-х годах прошлого века. Нельсон — внук первого в мире долларового миллиардера Джона Рокфеллера. Семья жила здесь почти 60 лет.

Квартира площадью 371 квадратный метр занимает весь 15-й этаж и вмещает в себя четыре спальни. Нельсон Рокфеллер соединил эту квартиру с другой, которой он владел в соседнем здании, через небольшой лестничный пролет. После его смерти в 1979 году квартиры вновь были разделены. Та недвижимость, которая на данный момент продается, принадлежала его второй жене, а затем перешла к их сыну в 2017 году.

Лот выходит на рынок, когда Манхэттен стремительно пустеет, а люди мигрируют из Нью-Йорка в связи с пандемией. По словам риелторов, в августе 2020 года была заключена только одна сделка с жильем в сегменте от 10 миллионов долларов. Однако, как говорит продавец, объект с исторической родословной все равно очень интересен.

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