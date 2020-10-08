Россиян предупредили о риске перегрева на ипотечном рынке

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов предупредил россиян о риске перегрева на ипотечном рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в случае если правительство примет решение о продлении и расширении льготной программы ипотечного кредитования под 6,5 процента, на рынке может образоваться «пузырь». Тем не менее эксперт отмечает, что на данный момент льготных кредитов выдано на 400 миллиардов рублей при установленном общем лимите в 900 миллиардов рублей, что составляет лишь малую часть всего ипотечного кредитного портфеля банков.

Специалист объяснил, что стремительный рост цен на недвижимость, вызванный увеличением объемов выдачи кредитов, может создать возможность перегрева. Он также добавил, что, если падение спроса после окончания программы совпадет по временным рамкам с очередным экономическим кризисом, кредитные риски для банков могут существенно вырасти.

Ранее эксперт заявил, что в России сформировалась идеальная ситуация для развития ипотечного кризиса. По словам доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, он может начаться из-за растущих объемов выдачи кредитов, падения реальных доходов населения и роста цен на жилье,.

Ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля текущего года. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Срок окончания программы — 1 ноября 2020 года.