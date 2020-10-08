Кремль отреагировал на риски возникновения ипотечного пузыря в России

Кремль отреагировал на заявления о риске возникновения пузырей на российском рынке ипотеки. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за ситуацией внимательно следят. Его слова передает ТАСС.

«Нет сомнения, что правительство очень внимательно за этим наблюдает», — подчеркнул Песков. Он заверил, что власти не допустят возникновения ипотечных пузырей.

Ранее россиян предупредили о риске перегрева на ипотечном рынке. Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что кризис может возникнуть в случае принятия решения о продлении и расширении программы льготной ипотеки под 6,5 процента.

Однако эксперт уточнил, что лимит выдачи жилищных кредитов составляет 900 миллиардов рублей, тогда как в России было выдано ипотек пока что лишь на 400 миллиардов рублей, что составляет малую часть портфеля.

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