Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процента до июля 2021 года. Соответствующие поправки планируют рассмотреть на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что программа, которая изначально была рассчитана до 1 ноября 2020 года, «хорошо себя зарекомендовала» и многим семьям дала возможность приобрести собственное жилье. Своим мнением по поводу продления льготной ипотеки поделился и вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. Он считает, что изменения помогут большому количеству российских семей.

«До 1 июля мы прогнозируем, что продление ипотеки позволит суммарно 600 тысячам семей улучшить свои жилищные условия на сумму порядка 1 триллиона 850 миллиардов рублей», — заявил Хуснуллин.

В августе 2020 года Михаил Мишустин предложил расширить льготную ипотеку для покупателей на Чукотке, где жители не могли воспользоваться этой программой, так как в нее входило только строящееся жилье. Тогда премьер-министр поручил расширить льготную ипотеку в регионе и разрешить покупать в кредит не только строящееся, но и вторичное жилье.

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