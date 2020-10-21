Назван средний размер платежа по ипотеке в России

Средний размер платежа по ипотеке в России в 2020 году равняется в среднем 20,7 тысячи рублей — 23 тысячам рублей на первичном рынке и 19,7 тысячи рублей на вторичном. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «СберИндекса» и «ДомКлик».

Размер платежа в третьем квартале этого года уменьшился на 8,8 процента по сравнению с мартом и на семь процентов по сравнению с июлем-августом 2019 года. В качестве причины такой динамики специалисты называют запуск программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

«Номинальные суммы ежемесячного взноса вернулись на уровень 2018 года», — говорится в исследовании. Однако стоимость недвижимости в третьем квартале по сравнению аналогичным показателем 2019-го выросла в среднем на 4,1 процента — на 8,6 процента на «первичке», на 3,7 процента на «вторичке». В первом случае средняя цена квадратного метра жилья составила 80 тысяч рублей, а во втором — 63,5 тысячи рублей.

Притом в Минстрое не видят рисков возникновения ипотечного пузыря в связи с продлением программы льготной ипотеки под 6,5 процента до середины 2021 года. По словам главы ведомства Владимира Якушева, «раз такое решение принято, значит, пока с точки зрения пузыря нам ничего не угрожает».

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