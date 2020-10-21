Минстрой отреагировал на риски возникновения ипотечного пузыря в России

В России нет рисков возникновения ипотечного пузыря в связи с продлением программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Так отреагировал на заявления о надвигающемся кризисе на рынке глава Минстроя Владимир Якушев, передает «Интерфакс».

По словам министра, основным регулятором ипотечного рынка в стране является Минфин, а «там работают достаточно серьезные профессионалы». Также жилищное кредитование контролирует Центробанк, который ранее сообщал об отсутствии рисков возникновения пузырей на отдельных региональных рынках.

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«Раз такое решение принято о продлении и работе этого инструмента, значит пока с точки зрения пузыря нам ничего не угрожает, а дальше будем смотреть», — заявил Якушев.

Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов предупредил о риске перегрева на ипотечном рынке. Специалист объяснил, что это может быть вызвано стремительным ростом цен на жилье в совокупности с увеличением объемов выдачи кредитов.

Доля россиян, которые неспособны взять ипотеку даже с учетом снижения ставки по продукту, составляет около 40 процентов. В среднем у каждого пятого есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ.

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых минимум до середины 2021 года. Меру приняли в связи с непростой ситуацией в стране. В Кремле подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и не допустят возникновения пузырей.

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