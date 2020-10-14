Определен главный катализатор развития ипотечного кризиса в России

Экономист Сергей Хестанов определил главный катализатор развития ипотечного кризиса в России — это рост количества и доли заемщиков с низкими финансовыми возможностями. В беседе с корреспондентом Regnum он заявил, что сложившаяся ситуация вызывает тревогу не только у независимых экспертов, но уже и у специалистов Центробанка.

К настоящему времени подавляющее большинство людей, которые планировали купить недвижимость по ипотеке, уже это сделали, подчеркнул Хестанов. «Льготная ипотека стимулирует купить жилье тех, кто раньше не собирался это сделать», — отметил он.

По словам экономиста, в настоящее время жилищное кредитование стало доступным для людей с невысокими доходами. Многие такие граждане не могут обеспечить должное обслуживание кредитов. «Недавно представители Центробанка высказывали опасение в том, что все больше людей, имущественное положение которых не соответствует тому, чтобы кредиты были устойчивы, приобретают ипотеку. Это может привести к кризису», — резюмировал Хестанов.

Ранее в октябре экономист предупредил, что в России сформировалась идеальная ситуация для развития ипотечного кризиса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спустя несколько дней заявил, что власти не допустят возникновения ипотечного пузыря.

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