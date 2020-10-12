Россияне бросились менять одну ипотеку на другую

В 2020 году рекордное число россиян желает рефинансировать ипотеку. О том, что граждане бросились менять одни кредиты на другие, в интервью РИА Новости рассказал глава Росбанка Илья Поляков.
«Мы фиксируем рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки, позволяющее снизить платежную нагрузку по уже действующим кредитам, — отметил эксперт. — Доля таких кредитов в выдачах по итогам августа 2020-го выросла до 29 процентов от общего объема выдач».
Банкир также сообщил, что в период с мая по сентябрь текущего года 56 процентов оформленных кредитов на новостройки были выданы в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Поляков спрогнозировал еще больший спрос на программу в последний месяц ее действия, но не исключил возможности ее продления.
«В целом по итогам 2020 года мы прогнозируем рост рынка ипотечного кредитования в пределах 10 процентов», — заключил глава Росбанка.
Ранее в октябре стало известно, что программа льготного ипотечного кредитования, предусматривающая выдачу россиянам кредитов на покупку жилья под 6,5 процента годовых, может быть продлена до конца 2021 года. Соответствующее постановление подготовил Минфин.