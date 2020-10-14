Путин предложил продлить льготную ипотеку до середины 2021 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых минимум до середины 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Программу решили продлить из-за непростой ситуации в стране. «Хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке», — подчеркнул президент.

Правительство пообещало поддержать льготную ипотеку, однако о конкретных условиях будет объявлено после 1 ноября текущего года, когда истечет изначально установленный срок действия программы.

Ранее Минфин уже представил проект постановления правительства о продлении льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года. Сообщается, что объем ее выдачи до конца следующего года должен составить 2,8 триллиона рублей.

Данную программу жилищного кредитования анонсировали в апреле 2020 года. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она равняется 12 миллионам рублей, в других регионах страны — шести миллионам рублей.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться