Россиянам упростят получение ипотеки

Размер первоначального взноса в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых будет снижен с 20 до 15 процентов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 августа, передает «Интерфакс».

«Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15. Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года», — пояснил глава правительства.

Он отметил, что получение займов упростят и в рамках программ льготного кредитования для семей с детьми и дальневосточной ипотеки — также за счет сокращения первого взноса. Кроме того, планируется увеличить лимит суммы, которую банки смогут выдать по программе ипотеки под 6,5 процента годовых, — с 740 миллиардов до 900 миллиардов рублей. Предполагается, что благодаря этому жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей.

Ранее, в июле, эксперт по экономике агентства Bloomberg Скотт Джонсон заявил, что российским властям следует принять меры для предотвращения ипотечного кризиса, который может начаться из-за инициированной руководством страны программы льготного кредитования под 6,5 процента годовых.

Ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых.

Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Срок окончания программы — 1 ноября 2020 года.

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