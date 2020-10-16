Россияне назвали подходящее время для покупки жилья

Россияне назвали подходящее время для покупки жилой недвижимости — 44 процента опрошенных считают, что для этого благоприятен текущий момент. Об этом говорится в совместном исследовании финансового института «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Этот показатель достиг максимального уровня с начала 2020 года. Такая позитивная динамика наблюдается с мая, когда рынок начал постепенно восстанавливаться.

«Фактически настроения граждан в жилищной сфере вернулись к состоянию до пандемии. Достичь этого удалось главным образом благодаря своевременно развернутым мерам государственной поддержки — в первую очередь программе льготной ипотеки под 6,5 процента», — объяснили в «Дом.РФ».

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготного жилищного кредитования минимум до середины 2021 года. Мера направлена на поддержание экономики страны.

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