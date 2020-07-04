Россиянам назвали главное условие для решения об ипотеке на фоне пандемии

Снижение процентной ставки не должно быть основным доводом для принятия решения об ипотеке в период пандемии коронавируса. О главном условии взятия займа россиянам рассказал вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев, передает «Комсомольская правда» в субботу, 4 июля.

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«Главным в ипотеке является долгосрочное сохранение занятости, зарплаты, доходов семьи. Если такая уверенность есть и есть потребность в покупке жилья, то, конечно, нужно приобретать жилье и жить сегодняшним днем», — сказал специалист.

Он также отметил, что снижение ставки существенным образом не влияет на ситуацию платежеспособного спроса.

Ранее в июне стало известно, что по итогам первого квартала 2020-го цены на жилье в России выросли почти на пять процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на середину мая самую низкую ставку по ипотеке на покупку нового жилья россиянам предлагали в Металлинвестбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Аналитики отмечали, что ставка 5,9 процента появилась благодаря коронавирусу.

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