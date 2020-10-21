ДОМ.РФ пообещал выдать 350 тысяч льготных ипотечных кредитов

При продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процентов, которая была запущена в апреле 2020 года по поручению президента России, до середины 2021 года, дополнительно будет выдано 350 тысяч кредитов на 1 триллион рублей. Об этом заявил в эфире программы «Поздняков» генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Программа действительно очень востребована. И президент, и председатель правительства отмечали в последнее время, что это одна из самых эффективных антикризисных мер в строительной отрасли. Дополнительно будет построено около 30 миллионов квадратных метров жилья. Ее эффект, конечно, колоссальный», — сказал Виталий Мутко.

На сегодняшний день, в целом по России программа обеспечила возможность строительства более 11 миллионов квадратных метров многоквартирных домов. Выдано уже 227,9 тысячи кредитов на 641,3 миллиарда рублей.

Благодаря реализации программы льготной ипотеки на новостройки изменилась структура регионального ипотечного рынка. Ранее в Аналитическом центре ДОМ.РФ рассказали, что во втором квартале суммарная доля регионов в выдаче ипотеки на новостройки выросла на 7,6 процентных пункта и впервые превысила 76,5 процента, а доля Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей в выдаче ипотеки на новостройки снизилась на 7,6 процентных пункта до 23,5 процента.

Напомним, программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября. Оператором программы выступает ДОМ.РФ. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Согласно указу президента о национальных целях до 2030 года, необходимо обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно.