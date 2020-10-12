Число выданных россиянам ипотечных кредитов превысило психологическую отметку

С начала 2020 года в России выдали ипотеки на общую сумму около 2,7 триллиона рублей, число новых жилищных кредитов превысило психологическую отметку в один миллион. Об этом написал в своем Instagram-аккаунте генеральный директор финансового института «Дом.рф» Виталий Мутко.

«Рынок ипотеки в России берет новые высоты», — отметил Мутко. По предварительной оценке «Дом.рф», только в сентябре россияне оформили 180-185 тысяч жилищных кредитов на 500 миллиардов рублей.

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«Такой результат стал возможен благодаря программе льготной ипотеки, на которую пришлось свыше 90 процентов всех кредитов на новостройки в сентябре, а также росту спроса в рыночном сегменте, где ставки сейчас на историческом минимуме — около 8 процентов», — заключил глава «Дом.рф».

Ранее в октябре стало известно, что совокупный объем «плохих» ипотечных кредитов в России к осени 2020-го достиг 76,68 миллиарда рублей, увеличившись почти на 5 процентов за год. По данным аналитиков, в целом доля просроченной ипотеки стабильна — в настоящее время в целом по России она составляет 0,9 процента от всего объема задолженности по жилищным кредитам. На первичный рынок приходится 22 процента «плохих» ипотек.

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