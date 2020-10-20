Россияне потратили 400 миллиардов рублей на квартиры в Москве

По итогам восьми месяцев 2020 года в Москве продали 30,5 тысячи квартир в строящихся жилых комплексах — на 3 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Всего в период с января по август россияне купили в столице квартир более чем на 401 миллиард рублей (без учета сделок в Троицком и Новомосковском округах), говорится в материалах аналитической платформы bnMAP.pro, предоставленных «Ленте.ру».

Средняя цена квадратного метра в новостройках «старой» Москвы по итогам первых восьми месяцев выросла на 14 процентов в годовом исчислении, до 232 тысяч рублей. Средний бюджет сделки увеличился на 16 процентов — до 13,3 миллиона рублей, подсчитали эксперты.

«Совокупная выручка девелоперов выросла, несмотря на ограничения в период пандемии и вынужденный простой строек и офисов продаж в мае этого года», — отмечает bnMAP.pro. Доля ипотечных покупок в структуре продаж к сентябрю 2020-го увеличилась до 60 процентов. В январе-августе 2019-го она составляла 47 процентов.

Ранее в октябре россиян предупредили о возможном росте цен на жилье. Его, по мнению экспертов, может спровоцировать запланированное властями продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

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