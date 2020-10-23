Центробанк напомнил о падающих доходах российских ипотечников

При выдаче ипотеки российские банки должны помнить об увеличении долговой нагрузки и снижении доходов граждан. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова, передает РИА Новости.

Необходимо очень взвешенно подходить к росту долговой нагрузки физических лиц, подчеркнула эксперт, говоря об ипотеке как о драйвере спроса на жилье. По словам Поляковой, доходы российского населения не растут, а падают. «На этот фактор нужно обращать внимание», — заключила она.

Ранее, 22 октября, стало известно, что в России будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что она «хорошо себя зарекомендовала» и многим семьям дала возможность приобрести собственное жилье.

Некоторые эксперты между тем считают программу катализатором развития ипотечного кризиса, так она обеспечивает рост количества и доли заемщиков с низкими финансовыми возможностями.

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