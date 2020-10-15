Россияне массово захотели взять ипотеку

Почти половина — 48 процентов — россиян в будущем намерены приобрести жилье, 68 процентов уверены, что в настоящее время выгодно брать ипотеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Дом Mail.ru».

Почти две трети граждан (65 процентов) в ходе опроса заявили, что знают о программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента годовых. Треть из тех, кто планирует купить квартиру в ближайшее время, ищут варианты в районах около центров городов, столько же (32 процента) предпочитают окраины. Каждый пятый заявил, что хочет взять квартиру в доме 2000-х годов постройки, 29 процентов — в строящемся доме, 22 процента — в недавно сданном доме и 20 процентов — в старом жилом фонде.

Также каждый пятый отметил, что недавно уже приобрел жилье. Опрос показал, что новоселы массово купили квартиры в ипотеку — кредит оформили 79 процентов из них. Чаще всего респонденты выбирали двухкомнатные (36 процентов) и однокомнатные (29 процентов) квартиры.

Ранее в октябре стало известно, что программа льготного ипотечного кредитования, предусматривающая выдачу россиянам кредитов на покупку жилья под 6,5 процента годовых, может быть продлена до конца 2021 года. Соответствующее постановление подготовил Минфин.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться