Россияне массово захотели взять ипотеку

Почти половина — 48 процентов — россиян в будущем намерены приобрести жилье, 68 процентов уверены, что в настоящее время выгодно брать ипотеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Дом Mail.ru».
Почти две трети граждан (65 процентов) в ходе опроса заявили, что знают о программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента годовых. Треть из тех, кто планирует купить квартиру в ближайшее время, ищут варианты в районах около центров городов, столько же (32 процента) предпочитают окраины. Каждый пятый заявил, что хочет взять квартиру в доме 2000-х годов постройки, 29 процентов — в строящемся доме, 22 процента — в недавно сданном доме и 20 процентов — в старом жилом фонде.
Также каждый пятый отметил, что недавно уже приобрел жилье. Опрос показал, что новоселы массово купили квартиры в ипотеку — кредит оформили 79 процентов из них. Чаще всего респонденты выбирали двухкомнатные (36 процентов) и однокомнатные (29 процентов) квартиры.
Ранее в октябре стало известно, что программа льготного ипотечного кредитования, предусматривающая выдачу россиянам кредитов на покупку жилья под 6,5 процента годовых, может быть продлена до конца 2021 года. Соответствующее постановление подготовил Минфин.