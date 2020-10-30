Размер ипотеки в России вышел на рекордные значения

В третьем квартале 2020-го средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 2,66 миллиона рублей, увеличившись на 10 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру».

«Показатель [размера ипотеки] не только отыграл карантинное падение, но и вышел на рекордные значения, — отмечают аналитики. — При этом в сентябре 2020 года средний размер ипотеки оказался на уровне 2,72 миллиона рублей, или на 10,7 процента больше, чем годом ранее».

По информации НБКИ, в сентябре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,9 миллиона рублей), Московской области (4,41 миллиона), Санкт-Петербурге (3,53 миллиона), а также в Приморском крае (3,28 миллиона) и Ленинградской области (3,12 миллиона рублей).

Ранее в октябре стало известно, что в России может быть введена льготная ставка по ипотеке для усыновителей. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме, автор инициативы — депутат Елена Строкова (ЛДПР) — направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением снизить процент по займам еще для одной категории россиян.

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