Жители российских регионов вновь устремились в Москву

В агентстве недвижимости «Миэль» провели исследование и пришли к выводу, что жители центральных регионов России вновь устремились в Москву. Эксперты рассказали об этом в материале, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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После начала пандемии коронавируса аналитики заметили рост числа сделок на покупку квартир в Москве среди жителей Белгородской, Смоленской, Тверской и других областей Центрального федерального округа. О подобных показателях говорили также до 2015 года, однако вскоре покупатели из регионов заинтересовались недвижимостью в Санкт-Петербурге, Крыму и Краснодарском крае. На данный момент спрос снова вернулся в столицу.

В «Миэль» отмечают, что если раньше московским жильем интересовались приезжие из Сибири, которые покупали его на будущее для детей, то на данный момент ситуация с потенциальными покупателями из ЦФО обстоит иначе — они приобретают недвижимость «для себя», несмотря на высокие цены.

«При этом им важно найти жилье именно в столице, и между качественной квартирой в Подмосковье и уступающему по качеству варианту в Москве, в одном и том же ценовом диапазоне, они делают выбор в пользу последней», — заявила управляющий директор агентства Ирина Пешич.

В октябре 2020 года портал по аренде и покупке жилья составил список российских регионов, жители которых чаще всего мечтают о переезде в Москву. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, после него расположились Краснодарский край, Башкирия, Самарская и Нижегородская области. Среди тех, кто пока не хочет менять место жительства на столичное, оказались граждане из отдаленных регионов страны.

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