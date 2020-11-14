Названы самые непопулярные у россиян туристические направления на Новый год

Онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал самые непопулярные у россиян туристические направления на Новый год. Об этом пишет РИА Новости.

Рейтинг был составлен на основании данных бронирования клиентами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Так, в первой десятке самых непопулярных направлений на новогодние праздники оказались Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва. Отмечается, что спрос на новогодние туры в эти города максимально упал по сравнению с 2019 годом.

Ранее сообщалось, что две трети бронирований путевок на новогодние праздники, сделанных жителями России, приходится на поездки по стране. Самыми популярными туристическими направлениями у россиян оказались сочинские отели у моря, на которые приходится более половины всех бронирований, Красная Поляна, Крым и Калининградская область. Также многие россияне выбрали отдых в Казани или на курортах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Средняя стоимость тура по России составляет около 57 тысяч рублей.

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