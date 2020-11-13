Россияне массово заинтересовались одним направлением для отпуска следующим летом

Российские туристы массово заинтересовались отпуском в Геленджике следующим летом. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

По данным туроператоров, город войдет в тройку самых популярных курортов Кубани в 2021 году, так как уже в настоящее время, в ходе акции раннего бронирования, спрос на это направление вырос в 2,5 раза.

В частности, предполагается, что сезон там начнется раньше обычного — в конце апреля — и продлится фактически до ноября, а пик придется на период с июня по сентябрь. При этом росту турпотока будет способствовать увеличение полетных программ в аэропорт Геленджика из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Отмечается, что предстоящим летом стоимость турпакета по указанному маршруту, в который войдут авиабилеты, трансфер, проживание в отеле и трехразовое питание, стартует от 80 тысяч рублей на человека.

10 ноября сообщалось, что курорты Сочи станут самым массовым направлением для российских туристов в период новогодних каникул и, вероятно, примут больше половины всех путешественников, которые предпочитают отдых внутри страны. По данным туроператоров, россияне уже сейчас активно планируют отпуск в Центральном Сочи, Адлере и Красной Поляне.