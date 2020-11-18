Сбер вместе с правительствами Москвы и Подмосковья создаст «СберТройку»

Сбер совместно с правительствами Москвы и Подмосковья создаст предприятие в сфере транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева.

Совместное предприятие получило название «СберТройка», оно будет создано в рамках «Транспортной недели 2020», которая проходит с 16 по 20 ноября. Отмечается, что новое предприятие поможет модернизировать транспортную отрасль и сделать процесс оплаты проезда и пополнения карт удобным, простым и цифровым.

«С помощью нашего нового совместного предприятия с Москвой ʺСберТройкаʺ мы продолжим развивать современные сервисы в одном из самых важных социальных направлений — в транспортной сфере. Первым масштабным проектом этого сотрудничества станет межрегиональная система оплаты проезда — единая билетная проездная система — в Москве и Московской области. Запустить проект мы планируем уже в начале следующего года. И мы вместе с нашими давними партнерами из правительства Москвы и правительства Московской области убеждены, что будущее — за инновационными технологиями, которые сделают жизнь всех жителей столицы и Подмосковья удобнее и комфортнее», — рассказал Царев.

Также подчеркивается, что важной частью реализуемых решений является организация предоставления ряда мер поддержки населению по технологии Social ID, в том числе в виде специальных условий оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты.