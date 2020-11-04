В России пройдет «Зеленый день от Сбера»

В России стартует самый выгодный день в году — «Зеленый день от Сбера», который пройдет 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба Сбера.

В 2020 году «Зеленый день» пройдет в три этапа: со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения; 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях; 11-12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров, которых в этом году более 170.

«Как показало исследование фонда ʺОбщественное мнениеʺ, сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш ʺЗеленый деньʺ поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. «Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, — приставка SberBox и подписка SberPrime, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом», — рассказал он.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие.

В «Зеленый день» свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг, в том числе: «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20 процентов на одежду и обувь; Xiaomi — до 24 процентов на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; Детский Мир — дополнительную скидку от 10 до 25 процентов на популярные товары; «Эльдорадо» — скидку до 30 процентов и многие другие.

«Зеленый день», приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрел фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же «Зеленый день» участниками акции стали миллионы россиян.