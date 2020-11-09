Подписчики «СберПрайм» получат бесплатную доставку из СБЕР ЕАПТЕКИ

В рамках «Зеленого дня от Сбера» с 11 ноября подписчикам «СберПрайм» доступна бесплатная доставка при заказе от 500 рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Об этом рассказал на пресс-конференции зампред правления Сбера Лев Хасис.

«Предложение, которое особенно актуально в зимний период, особенно на фоне пандемии. С 11 ноября подписчикам "СберПрайм" доступна бесплатная доставка при заказе от 500 рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ. На первом этапе — в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Со временем услуга распространится на другие города, в которых работает доставка из СБЕР ЕАПТЕКИ», — отметил он.

По словам Хасиса, для заказа необходимо приобрести подписку «СберПрайм» и зарегистрироваться в СБЕР ЕАПТЕКЕ с помощью SberID. На первую покупку клиенты получат скидку 1000 рублей при заказе от 3999 рублей.

Согласно «СберИндексу», в России сохраняется высокий спрос на лекарства и медицинские товары (плюс 28,4 процента г/г по состоянию на 2 ноября). По состоянию на конец сентября индекс трат в этой категории составлял плюс 14,6 процента г/г. В середине октября же наибольший показатель значился на уровне плюс 34,3 процента г/г.

4 ноября сообщалось, что в России стартует самый выгодный день в году — «Зеленый день от Сбера», который пройдет 11-12 ноября для частных клиентов и 11-17 ноября — для корпоративных клиентов.

В 2020 году «Зеленый день» пройдет в три этапа: со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения; 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях; 11-12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров, которых в этом году более 170.