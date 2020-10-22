Сбербанк и «Р-Фарм» инвестируют в «Еаптеку»

Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» объявили о подписании соглашения о совместной покупке акций компании «Еаптека» и инвестициях в ее развития. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера».

В рамках сделки Сбербанк и «Р-Фарм» приобретут по 45 процентов акций компании, основатель «Еаптеки» Антон Буздалин сохранит за собой 10 процентов акций. Компания будет осуществлять деятельность под брендом «Сбер Еаптека». Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 года.

В пресс-службе отметили, что в 2017 году Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения. «Сегодня сервисы "СберЗдоровья" объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения», — говорится в сообщении. Отмечается, что появление в этом ряду современной цифровой аптеки — последовательный шаг по развитию «СберЗдоровья».

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что здоровье — главная ценность для любого человека, и задача «СберЗдоровья» — создать возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. По его словам, и «Еаптеки» есть все необходимые компетенции, чтобы при совместной с «Р-Фарм» поддержке стать лидером рынка.

Председатель совета директоров Группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик отметил, что пандемия коронавирусной инфекции обострила тренд на тотальную цифровизацию и бесконтактные сервисы. «Можно смело сказать, что настало время еаптек — новой экономической модели, которая масштабно преобразует будущее сферы продаж лекарств и медицинской продукции», — сказал он.

В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция «Еаптеки» в экосистему «Сбера». Продажа лекарств будет интегрирована в «СберЗдоровье», «СберЛогистику», «СберПрайм», а также возможны синергии с другими активами и сервисами экосистемы «Сбера».