СберПервый открыл премиальный офис в новом дизайне

СберПервый, представляющий собой премиальный формат обслуживания клиентов банка, открыл офис в новом дизайне.

Площадь нового офиса, расположенного на улице Вавилова, 19 в Москве составляет свыше 1600 квадратных метров. Он создан по индивидуальному проекту известного дизайнера и архитектора Тани Руегг и спроектирован в стиле города со всеми его атрибутами — улицами, домами, деревьями, велосипедами, лавочками.

Фото: Пресс-служба Сбербанка 1 /4

В новом офисе 14 переговорных комнат, которые могут использоваться как для решения банковских вопросов, так и для личных бизнес-встреч, а также две welcome-зоны, где можно отдохнуть, ознакомиться с библиотекой Сбера и выпить чашечку фирменного кофе.

Два хранилища индивидуальных сейфов, в которых расположены 2500 сейфовых ячеек, повторяют концепт города, и одно из них имеет биометрический доступ. Банкомат в этом офисе также умеет узнавать клиента в лицо.

В бэк-офисе работают 52 сотрудника: операционные менеджеры, клиентские менеджеры и финансовые советники, которые помогают клиентам подобрать оптимальный инвестиционный портфель и оказать любые финансовые услуги.