«Сбер» открыл офис без касс и бронестекол

В Москве открылся первый офис «Сбера» нового типа, в котором нет привычных касс и бронестекол, а встреча с менеджером проходит за столом. Об этом рассказал замглавы компании Александр Ведяхин, передает РИА Новости.

Отделение находится по адресу Цветной бульвар, 2. Ранее Ведяхин указывал, что в ближайший год в каждом российском регионе будет по одному или два таких офиса.

Помимо банковских услуг, посетителям доступны банкоматы нового типа и «зона сбердевайсов», где можно ознакомиться с новинками и приборами. Также клиентам предлагают кофе, а если тот ему понравится, то можно будет заказать доставку зерен.

Для идентификации используют систему биометрии, которая узнает клиента по лицу и помогает осуществлять операции. Также в офисе появились постаматы, где можно получить и отправить посылку.

Сбербанк объявил о смене логотипа и переформатировании офисов в ходе презентации, которая состоялась 24 сентября. Также компания представила ряд новых сервисов и рассказала о развитии своей экосистемы.