Оценены расходы на внедрение нового бренда Сбербанка

Ребрендинг Сбербанка обойдется в 2,5 миллиарда рублей в течение 5-6 лет, такую оценку дает сам банк.

«Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется», — говорится в сообщении банка. Ребрендинг для Сбербанка делало международное агентство Landor&Fitch.

Сбербанк официально представил новый логотип с названием «Сбер». Это произошло в ходе конференции банка в четверг, 24 сентября. Трансляцию ведет «Лента.ру». Логотип представляет собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри и словом «Сбер». Таким образом кредитное учреждение, которое строит экосистему, отказалось от слова «банк». В последний раз Сбербанк менял логотип в 2009 году.