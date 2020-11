Сбер отразил 100 процентов кибератак на банк

Благодаря развитой экосистеме кибербезопасности Сбер отражает 100 процентов кибератак. Это происходит на фоне того, что убытки российской экономики от киберпреступности в 2020 году составят 44 миллиард долларов или 3,5 триллиона рублей, а в 2021 году эта сумма может удвоиться. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на панельной дискуссии Combating Cybercrime ежегодного саммита по кибербезопасности Всемирного экономического форума, который в этом году проходит в онлайн формате из-за пандемии COVID-19.

«В России и Восточной Европе Сбер является крупнейшим банком и одной из ведущих технологических компаний. Мы — самая атакуемая компания в регионе. В среднем нам приходится иметь дело с 26 миллиардами событий кибербезопасности в сутки. Благодаря развитой экосистеме кибербезопасности и профессиональной работе наших специалистов мы успешно отражаем 100 процентов кибератак. Мы понимаем, что наши знания и опыт могут быть полезны для многих, и с готовностью делимся ими с нашими партнерами, включая Всемирный экономический форум, Интерпол, SWIFT, FIRST и другие организации», — отметил Станислав Кузнецов.

Панельную дискуссию Combating Cybercrime модерировал президент и глава организации Cyber Threat Alliance Мишель Даниель. Участниками дискуссии стали генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, основатель, председатель правления и генеральный директор компании Fortinet Кен Си, глава департамента борьбы с цифровыми преступлениями и заместитель главного юрисконсульта в компании Microsoft Эми Хоган-Берни, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью и сексуальным насилием над детьми, директор по внутренним делам и миграции Европейской комиссии Катрин Бауер-Бюльст.

Спикеры обменялись мнениями по противодействию киберпреступности в современных условиях. Массовый переход в онлайн-режим обозначил новые вызовы. Во время кризисной ситуации количество кибератак увеличилось во всем мире, и в России в том числе. В большинстве из них активно эксплуатировалась тема коронавируса. В ходе сессии Станислав Кузнецов не только рассказал о ситуации в мире и России, но и поделился опытом и лучшими практиками борьбы с глобальной киберпреступностью. Как отметили выступающие, для борьбы с данной угрозой критически необходимо обмениваться информацией о кибератаках, тем самым выстраивая эффективные алгоритмы противодействия злоумышленникам.

В ежегодном саммите по кибербезопасности Всемирного экономического форума (Annual Meeting on Cybersecurity 2020, World Economic Forum) принимают участие более 125 ведущих экспертов, представители бизнеса, госструктур и общественных организаций из 28 стран. Сбер — единственную российскую компанию на саммите — представляют заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и генеральный директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев.

Дмитрий Самарцев проведет сессию Cybersecurity Training: The Key to Organizational Resilience in the New Normal. Основная тема дискуссии — организация тренингов по кибербезопасности для повышения уровня киберустойчивости организаций. Спикерами сессии станут член правления Всемирного экономического форума Джереми Юргенс, директор по борьбе с киберпреступлениями Интерпола Крейг Джонс, глава направления разработки технологических решений и продуктов по кибербезопасности компании Swiss Re Майя Бюндт.