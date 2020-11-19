Евро оказался нужнее доллара

Евро стал самой используемой валютой для совершения глобальных платежей в октябре. Впервые с февраля 2013 года он опередил доллар, пишет Bloomberg.

Американская валюта ослабла более чем на 11 процентов по сравнению с мартовским пиком. Около 85 процентов всех валютных операций по-прежнему проводится с долларом, на него приходится 61 процент валютных резервов. Однако около 37,82 процента денежных переводов в октябре, прошедших через SWIFT (по денежной стоимости транзакций), были в евро. Рост составил 4,6 процентного пункта.

Использование доллара снизилось примерно на 4,6 процентного пункта с декабря, до 37,64 процента сделок в прошлом месяце. На третьем месте находится британский фунт — 6,92 процента. Доля китайского юаня снизилась до 1,66 процента сделок. Рубля нет в рейтинге SWIFT.

Ранее экономисты Goldman Sachs заявили, что рубль станет лучшей валютой по доходности в 2021 году. Доллар, по их прогнозам, продолжит падение. Банк посоветовал длинные позиции в мексиканском песо, южноафриканском рэнде и индийской рупии по отношению к доллару.