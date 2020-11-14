Экономист предсказал курс рубля к концу года

Финансовый аналитик Виталий Калугин предсказал, что до конца 2020 года курс рубль должен немного подорожать. Он сообщил об этом в беседе с Ura.ru.

По его словам, к концу года доллар должен составить около 78-79 рублей.

«Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень — 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей», — сказал Калугин. Экономист объяснил он это тем, что нефть укрепилась на уровне 44 доллара за баррель. Также, по его словам, президентские выборы в США уже отыграли свою информационную повестку, и «нерезиденты уже отыгрались на рынке на прошлой неделе».

Калугин отметил, что Минфин России может скорректировать тенденцию к укреплению рубля. Ведомство будет выдавать остатки по казначейским назначениям, часть из них выйдет на валютный рынок. Однако критичного роста доллара не ожидается, заключил он.

Ранее исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов назвал выгодные альтернативные доллару валюты, которые следует приобретать россиянам для защиты от инфляции. К таким относятся евро, швейцарский франк, японская йена и китайский юань. Однако лучше всего делить накопленное на части и хранить в разных валютах, добавил эксперт.